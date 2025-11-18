Наука и техника
09:56, 18 ноября 2025Наука и техника

На Западе оценили возможность истребителей Rafale повлиять на ход СВО

MWM: Возможности Rafale F4 из Франции ограничены по сравнению с другими машинами
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Способность французских истребителей Rafale повлиять на ход конфликта на Украине назвали ограниченной. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

17 ноября стало известно, что Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale F4 к 2035 году. Журналисты MWM отметили, что продажа боевых машин может принести Франции около 22 миллиардов долларов, поэтому официальный Париж очень заинтересован в сделке. Однако потенциальное влияние Rafale на ход специальной военной операции (СВО) эксперты назвали ограниченной.

Они объяснили, что Rafale F4 имеет общую инфраструктуру со своими предшественниками Mirage 2000, которые были поставлены на Украину в начале года. Однако истребители Rafale имели низкие показатели на экспортных рынках. «Самолет четвертого поколения проиграл все тендеры, в которых конкурировал с американским истребителем пятого поколения F-35, действующим в совершенно иной лиге, имея сопоставимую стоимость», — оценили боевую машину специалисты.

При этом авторы MWM признали, что французский истребитель в последнее время привлек к себе внимание благодаря агрессивному маркетингу. Франция собирается продавать его тем странам, которые по политическим причинам не могут позволить себе американский F-35. Также в материале говорится, что возможности Rafale 4 остаются ограниченными по сравнению с более высококлассными российскими боевыми самолетами МиГ-31БМ и Су-57.

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян потребовал отставки президента Эммануэля Макрона из-за сделки по продаже Rafale F4. «На чьи деньги они будут приобретаться? Очевидно, что на наши», — сокрушился политик.

