Во Франции потребовали отставки Макрона из-за сделки с Киевом

Во Франции политик Дюпон-Эньян призвал к отставке Макрона из-за Зеленского
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян обратился с призывом к отставке президента Эммануэля Макрона после его договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским о поставке истребителей Rafale Киеву. Об этом политический деятель написал на своей странице в соцсети Х.

«Новый акт безумия. Необходимо отрешить Макрона от власти», — охарактеризовал политик в соцсети X.

Как отметил Дюпон-Эньян, за поставку 100 истребителей Rafale заплатят простые французы из своего кармана. «На чьи деньги они будут приобретаться? Очевидно, что на наши», — сокрушился политик.

Ранее французский лидер и глава украинской власти встретились и провели совместную пресс-конференцию. Макрон в рамках выступления сообщил, что были приняты «судьбоносные решениях» по Украине и России. Речь в том числе шла о поставках истребителей Rafale.

