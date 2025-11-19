Таксисты в России признались в неготовности к смене авто из-за нового закона

Большинство таксистов не планируют менять машину из-за закона о локализации

Большинство таксистов в России признались в неготовности к смене автомобиля из-за закона о локализации. Об этом сообщает РОМИР.

Исследование проводилось в октябре-ноябре 2025 года, в нем приняли участие 1500 таксистов с разными юридическими статусами, формой владения и маркой автомобиля.

Как показал опрос, многие водители ошибочно причисляют свой автомобиль к списку локализованных (хотя в первичный перечень удовлетворяющих нормам закона входит лишь одна из пяти ныне используемых) или уверены, что новый закон касается только таксопарков, а не самозанятых.

Из тех водителей, кто планирует продолжить работать на своих автомобилях после вступления требований, менее трети (29 процентов) владеют локализованными машинами. Только пять процентов опрошенных планируют менять машину после вступления в силу закона о локализации.

Помимо такси, в России также готовятся принять закон о локализации автомобилей каршеринга. Как рассказал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, сейчас законопроект обсуждается в правительстве. Власти понимают, что каршеринг в основном используется в городах-миллионниках. Основа для законопроекта уже имеется, и будут приложены усилия для защиты отечественного производства, но для его окончательной реализации нужно собрать информацию от регионов.