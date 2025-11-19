Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:19, 19 ноября 2025Экономика

Робот станцевал перед Путиным и получил оценку

Путин словами «очень красиво» оценил энергичный танец от ИИ-робота Сбера
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Первого ИИ-робота Сбера представили президенту России Владимиру Путину на Международной конференции по искусственному интеллекту. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Кремль.Новости».

Отечественный антропоморфный робот уверенно держался на ногах, стоя перед главой государства. В какой-то момент он попросил голосовую колонку включить ему музыку и начал танцевать.

«Очень красиво, спасибо», — оценил энергичные движения робота Путин.

Ранее сообщалось, что представленный Сбером робот по строению похож на человека и умеет обращаться с предметами в реальном мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто ждут зеленого света». В США пригрозили России сокрушительными санкциями. Что об этом известно?

    50-летняя Кейт Уинслет раскрыла связь между старением и уверенностью в себе

    Победивший рак четвертой стадии комик раскрыл самый жуткий момент во время лечения

    В посольстве России ответили на послание главы Минобороны Британии

    Врач назвала лучший завтрак при похмелье

    Раскрыт руководитель переговоров США и России по миру на Украине

    Вкус кофе из молотых тараканов с личинками оценили

    В России подорожали некоторые продукты питания

    Боец ВСУ перекрестился и попал в плен

    Зеленский сделал заявление об обменах пленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости