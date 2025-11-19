Робот станцевал перед Путиным и получил оценку

Первого ИИ-робота Сбера представили президенту России Владимиру Путину на Международной конференции по искусственному интеллекту. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Кремль.Новости».
Отечественный антропоморфный робот уверенно держался на ногах, стоя перед главой государства. В какой-то момент он попросил голосовую колонку включить ему музыку и начал танцевать.
«Очень красиво, спасибо», — оценил энергичные движения робота Путин.
Ранее сообщалось, что представленный Сбером робот по строению похож на человека и умеет обращаться с предметами в реальном мире.