Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:43, 19 ноября 2025Мир

Трамп назвал конфликт на Украине бредовым

Президент США Трамп назвал конфликт на Украине бредовым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал конфликт на Украине бредовым. Он высказался об этом во время инвестиционного форума США и Саудовской Аравии.

Как утверждает Трамп, он спас миллионы людей во многих конфликтах. Говоря об этом, он упомянул урегулирование ситуации между Азербайджаном и Арменией.

«Путин звонил мне и сказал: "Я не могу поверить, что вы все уладили, мы долго пытались уладить это". Я сказал: не беспокойся об этом. Просто позволь мне уладить вашу бредовую войну», — заявил американский лидер. Помимо этого, он выразил надежду на окончание конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина поддерживает «каждое сильное и справедливое предложение» Трампа по урегулированию конфликта. По его словам, только Штатам под силу положить конец конфликту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал новый мирный план США

    Тарасова обвинила главу МОК во лжи

    Трамп назвал США горсткой дураков

    Трамп назвал конфликт на Украине бредовым

    В мирном плане США по Украине заметили пункт про иностранные войска

    На танкере с российским экипажем моряк погиб от отравления

    Киев вернул России тело пленного бойца с вырезанным сердцем

    Спецпосланник Трампа по Украине уйдет в отставку

    В Киеве раскрыли реакцию на план США по Украине

    Трамп заявил о разочаровании в Путине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости