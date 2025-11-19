Президент США Трамп назвал конфликт на Украине бредовым

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал конфликт на Украине бредовым. Он высказался об этом во время инвестиционного форума США и Саудовской Аравии.

Как утверждает Трамп, он спас миллионы людей во многих конфликтах. Говоря об этом, он упомянул урегулирование ситуации между Азербайджаном и Арменией.

«Путин звонил мне и сказал: "Я не могу поверить, что вы все уладили, мы долго пытались уладить это". Я сказал: не беспокойся об этом. Просто позволь мне уладить вашу бредовую войну», — заявил американский лидер. Помимо этого, он выразил надежду на окончание конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина поддерживает «каждое сильное и справедливое предложение» Трампа по урегулированию конфликта. По его словам, только Штатам под силу положить конец конфликту.