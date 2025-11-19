Мир
Участники закрытой встречи НАТО признали слабость перед Россией

Bild: В НАТО на закрытой встрече в Вильнюсе обсудили слабость перед Россией
Фото: Yves Herman / Reuters

Участники закрытой встречи НАТО в Вильнюсе обсудили слабость альянса перед Россией. Об этом пишет издание Bild.

По словам присутствовавшего на встрече высокопоставленного военного чиновника, Россия очень успешно трансформировала свою мирную экономику в военную, в то время как западная военная промышленность по-прежнему делает ставку «на высокое качество, а не на количество». Учитывая российскую стратегию истощения, это не только бесполезно, но и слишком дорого для эффективной обороны в реальном конфликте, признал он.

При этом страны Запада по-прежнему полагаются не только на чрезмерно дорогие, но и на непригодные в условиях современной войны системы вооружения. По оценке одного из представителей немецкого ВПК, 99 процентов оборонного бюджета ФРГ уходит на устаревшие системы, которые оказались бесполезными на Украине.

«100 немецких танков и бронетранспортеров стоимостью два миллиарда евро будут уничтожены 300 российскими беспилотниками стоимостью 300 тысяч евро», — резюмировал он.

Ранее газета Politico сообщила, что Европейская комиссия планирует сократить бюрократическую волокиту и создать упрощенную систему переброски войск Европейского союза и вооружений по всему континенту. По данным издания, в настоящее время автодороги, мосты, железные дороги и документооборот блока не позволяют оперативно реагировать на военную угрозу.

