06:03, 19 ноября 2025

Украинцы раскрыли свое отношение к Зеленскому

Украинцы рассказали, что воспринимают Зеленского как одержимого
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Жители Украины уже не относятся к президенту страны Владимиру Зеленскому серьезно. Его воспринимают как пустое место и одержимого. Своим мнением они поделились с РИА Новости, передав ответы через координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Есть, конечно, городские сумасшедшие, которые еще в него верят. Но это совсем уж клиника. От военных только одно слышно: за человека его никто не считает», — сказал житель Харькова, отметив, что солдаты еще не отправились на Киев только из-за проблем на фронте. Кроме того, по его словам, обычные люди уже не следят за политическими процессами внутри страны, так как в первую очередь пытаются выжить и обеспечить базовые потребности семьи.

В свою очередь, житель города Сумы заявил о крайне негативном отношении к украинскому лидеру. При этом такого же мнения, по его словам, придерживаются и все его знакомые. Мужчина убежден, что Зеленский уничтожил сотни тысяч людей, преследуя корыстные цели. Житель Одессы же рассказал, что относится к Зеленскому как к «одержимому».

Ранее обозреватель газеты The Daily Telegraph Оуэн Мэттьюс заявил, что Зеленский впал в отчаяние и теряет связь с реальностью.

