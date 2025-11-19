В Белом доме раскрыли сроки подписания законопроекта о публикации файлов по делу Эпштейна

CNN: Закон по делу Эпштейна «будет подписан, как только попадет в Белый дом»

Законопроект о публикации файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна будет сразу подписан. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа, законопроект «будет подписан, как только он попадет в Белый дом».

Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта о публикации файлов по делу Эпштейна. За высказались 427 конгрессменов, против оказался лишь один.

Ранее Трамп заявил, что выгнал Джеффри Эпштейна из своего клуба, потому что считал его извращенцем. Глава Белого дома также назвал причастными к делу Эпштейна экс-президента США Билла Клинтона и бывшего министра финансов Ларри Саммерса.