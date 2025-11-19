Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:38, 19 ноября 2025Мир

В Бразилии запретили использовать гендерно-нейтральные слова в документах

В Бразилии запретили использовать гендерно-нейтральные слова в документах
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Бразилии органы государственной власти больше не будут использовать гендерно-нейтральные слова в официальных документах. Соответствующий запрет подписал лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает CNN Brasil.

До подписания этого закона в документах допускалась замена местоимения todos («все»). В португальском языке оно также обозначает мужскую множественную форму местоимения «каждый» (todo). Вместо этих слов использовались todes и todxs.

В первую очередь такие местоимения использовались для того, чтобы обращаться к тем, кто не определился, к какому из полов себя относит (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Однако с подписанием этого закона чиновников обязали руководствоваться стандартами классического португальского языка.

Ранее стало известно, что МОК запретит трансгендерам участвовать в Олимпийских играх.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о заходе армии России в центр Северска

    На Украине заявили о табуне российских БПЛА в небе

    Путин раскрыл роль России в стабильности мирового энергетического рынка

    Российский посол в Японии предупредил о рисках эскалации из-за военного альянса

    Палата представителей США проголосовала за публикацию файлов Эпштейна

    ВС России ударили по критической инфраструктуре в Харьковской области

    Депутат Рады опроверг информацию о предстоящей встрече Ермака и Залужного

    Медведев провел встречу с Хинштейном

    Эколог раскрыл последствия ноябрьского потепления в Москве

    Военкор оценил штурм Северска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости