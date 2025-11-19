В Бразилии запретили использовать гендерно-нейтральные слова в документах

В Бразилии органы государственной власти больше не будут использовать гендерно-нейтральные слова в официальных документах. Соответствующий запрет подписал лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает CNN Brasil.

До подписания этого закона в документах допускалась замена местоимения todos («все»). В португальском языке оно также обозначает мужскую множественную форму местоимения «каждый» (todo). Вместо этих слов использовались todes и todxs.

В первую очередь такие местоимения использовались для того, чтобы обращаться к тем, кто не определился, к какому из полов себя относит (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Однако с подписанием этого закона чиновников обязали руководствоваться стандартами классического португальского языка.

Ранее стало известно, что МОК запретит трансгендерам участвовать в Олимпийских играх.