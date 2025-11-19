В Кремле объяснили паузу в переговорах по Украине

Песков заявил о готовности Москвы продолжать переговоры по Украине

Россия открыта к продолжению переговоров по Украине, пауза в переговорах возникла не по ее вине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Москва открыта к продолжению, Москва открыта к переговорам. Та пауза, которая возникла, она возникла, собственно, из-за нежелания киевского режима продолжать этот диалог», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Ранее Песков сообщил, что Киев не направлял Москве информацию о готовности возобновить переговоры о завершении конфликта. Таким образом он прокомментировал визит Владимира Зеленского в Турцию.

Песков указал, что готовность Киева к переговорам с Москвой можно будет оценить после заявлений Зеленского. По словам официального представителя Кремля, они должны будут пролить свет на идеи Зеленского.