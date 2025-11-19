Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:18, 19 ноября 2025Россия

В Кремле объяснили паузу в переговорах по Украине

Песков заявил о готовности Москвы продолжать переговоры по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Россия открыта к продолжению переговоров по Украине, пауза в переговорах возникла не по ее вине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Москва открыта к продолжению, Москва открыта к переговорам. Та пауза, которая возникла, она возникла, собственно, из-за нежелания киевского режима продолжать этот диалог», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Ранее Песков сообщил, что Киев не направлял Москве информацию о готовности возобновить переговоры о завершении конфликта. Таким образом он прокомментировал визит Владимира Зеленского в Турцию.

Песков указал, что готовность Киева к переговорам с Москвой можно будет оценить после заявлений Зеленского. По словам официального представителя Кремля, они должны будут пролить свет на идеи Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина отмены встречи Зеленского и Уиткоффа

    Путин рассказал о долголетии

    Трамп заявил о начале работ по созданию новейшего истребителя

    Италия выдаст Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

    В Кремле объяснили паузу в переговорах по Украине

    Украинка с самыми большими щеками в мире снялась в одних стрингах

    В российском городе УК обвинила жильцов в фекальном потопе

    Трамп пригрозил врагам

    Песков рассказал о медобследовании Путина

    Львов погрузился во тьму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости