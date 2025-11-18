Бывший СССР
В Кремле сделали заявление о возобновлении переговоров с Украиной

Песков: Киев не направлял Москве информацию о готовности возобновить переговоры
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Киев не направлял Москве информацию о готовности возобновить переговоры о завершении конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. О своей поездке украинский лидер сообщил 18 ноября.

«По всей видимости, Зеленский имел в виду те контакты, которые будут проходить завтра в Стамбуле. Это контакты Зеленского с турецкими нашими друзьями, к которым, вероятно, присоединится господин [cпецпосланник президента США Стивен] Уиткофф», — объяснил Песков.

