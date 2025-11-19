Мир
В Кремле ответили на обвинение Польши в подрыве железной дороги

Песков: Обвинения Польши в адрес РФ безосновательны
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Обвинения, которые польские власти выдвигают в адрес России после инцидента на железной дороге, не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Как правило, все эти обвинения носят абсолютно безосновательный характер и голословный», — сказал представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что подрыв ведущей в сторону Украины железной дороги осуществили двое граждан Украины. Политик уточнил, что после инцидента мужчины бежали из страны через пограничный пункт в Тересполе на границе с Белоруссией, и заявил, что диверсанты якобы сотрудничали с российскими спецслужбами.

После этого глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть последнее консульство России на территории страны — в городе Гданьске. Отмечается, что решение польского МИД было принято «в ответ на диверсию на железной дороге, произошедшую в минувшие выходные».

