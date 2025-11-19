В Кремле заявили о возможности визита Уиткоффа в Россию в любой момент

Россия пока не ведет контактов со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, но он может приехать в Россию в любой момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы будем рады его видеть в любой момент», — сказал представитель Кремля.

Ранее портал Axios, ссылаясь на высокопоставленного российского чиновника, сообщил, что американская сторона, консультируясь с Россией, на данный момент разрабатывает план урегулирования конфликта на Украине. Источник издания утверждает, что настроен по отношению к плану положительно. При этом неизвестно, как к нему отнесутся представители Украины и ее европейские сторонники.

В материале указано, что план содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет Уиткофф, который, в свою очередь, подробно обсудил его со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым.