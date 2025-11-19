В Крыму посоветовали главе Минобороны Германии не разбрасываться словами о войне с Россией

Главе Минобороны Германии Борису Писториусу следует объективно оценить ситуацию и перестать разбрасываться словами о войне с Россией. С таким мнением в беседе с РИА Новости выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Нацистское прошлое Германии, видимо, не дает Писториусу реально взглянуть на ситуацию. Если у них фобии, пусть... не разбрасываются заявлениями», — сказал он.

Константинов также подчеркнул, что не следует обращать внимание на слова западных провокаторов, добавив, что Россия продолжит решать поставленные задачи в рамках спецоперации на Украине.

Ранее Писториус заявил, что война НАТО с Россией может начаться до 2029 года. Он привел мнение военных историков, которые считают, что для стран альянса прошло последнее мирное лето.