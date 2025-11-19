Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:08, 19 ноября 2025Россия

В Крыму посоветовали главе Минобороны Германии не разбрасываться словами о войне с Россией

Константинов: Писториусу не следует разбрасываться словами о войне с Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Владимир Константинов

Владимир Константинов. Фото: Global Look Press

Главе Минобороны Германии Борису Писториусу следует объективно оценить ситуацию и перестать разбрасываться словами о войне с Россией. С таким мнением в беседе с РИА Новости выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Нацистское прошлое Германии, видимо, не дает Писториусу реально взглянуть на ситуацию. Если у них фобии, пусть... не разбрасываются заявлениями», — сказал он.

Константинов также подчеркнул, что не следует обращать внимание на слова западных провокаторов, добавив, что Россия продолжит решать поставленные задачи в рамках спецоперации на Украине.

Ранее Писториус заявил, что война НАТО с Россией может начаться до 2029 года. Он привел мнение военных историков, которые считают, что для стран альянса прошло последнее мирное лето.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о заходе армии России в центр Северска

    На Украине заявили о табуне российских БПЛА в небе

    Путин раскрыл роль России в стабильности мирового энергетического рынка

    Российский посол в Японии предупредил о рисках эскалации из-за военного альянса

    Палата представителей США проголосовала за публикацию файлов Эпштейна

    ВС России ударили по критической инфраструктуре в Харьковской области

    Депутат Рады опроверг информацию о предстоящей встрече Ермака и Залужного

    Медведев провел встречу с Хинштейном

    Эколог раскрыл последствия ноябрьского потепления в Москве

    Военкор оценил штурм Северска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости