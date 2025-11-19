Экономика
В регионе России предложили запретить продавать бензин без паспорта

В Ростовской области предложили продавать бензин и дизтопливо только по паспорту
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Ростовской области предложили продавать бензин и дизтопливо только по паспорту. О предлагаемом запрете сообщили в правительстве региона.

Инициативу ограничить продажу топлива выдвинула прокуратура российского региона. Меру собираются ввести на автозаправках с круглосуточной работой персонала. Продажу нельзя будет осуществить без паспорта или водительских прав. На автоматических заправках проверка документов может осуществляться дистанционным способом, посредством имеющихся на АЗС средств аудио- и видеосвязи.

Предлагаемый запрет мотивируют ограничением продажи топлива несовершеннолетним, которые зачастую заправляют питбайки и кроссовые мотоциклы. Считается, что мера в конечном счете приведет к повышению безопасности на дорогах. В случае утверждения законопроекта новые нормативы вступят в силу 1 марта 2026 года.

Осенью ряд регионов России столкнулся с дефицитом бензина, из-за которого ограничивались продажи топлива на АЗС. В конце октября глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что на территории республики с 9:00 воскресенья, 26 октября, будут работать 270 автозаправочных станций, которые начнут продавать топливо без ограничений и лимитов.

До этого власти полуострова повысили лимит на продажу бензина на АЗС в одни руки с 20 до 30 литров. Дефицит горючего в Крыму отмечался с середины последнего летнего месяца, однако в сентябре проблема особенно обострилась.

