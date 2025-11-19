Бывший СССР
В Раде заявили о подготовке в партии Зеленского мятежа против него

Нардеп Гончаренко: В партии «Слуга народа» готовят мятеж против Зеленского
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Christophe Ena / AP

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовят против него мятеж. Об этом заявил в социальных сетях депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«"Слуги народа" готовят мятеж против Зеленского! Верховная Рада сегодня отправила в отставку сразу несколько друзей Владимира Александровича, а между сильным президентом и его слугами назревает настоящий раскол», — заявил парламентарий.

По его словам, депутаты от «Слуги народа» намерены объединиться с парламентской оппозицией и даже шантажируют украинского президента.

Ранее Гончаренко заявил о расколе в партии Зеленского «Слуга народа». Он сообщил, что часть представителей правящей фракции выступила с заявлением о создании новой коалиции и нового правительства.

