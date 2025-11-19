Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:21, 19 ноября 2025Россия

В России обоих родителей бойца СВО лишили «гробовых» за сына

В Волгоградской области родителей бойца СВО лишили выплат после смерти сына
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

В Волгоградской области обоих родителей участника специальной военной операции (СВО) лишили «гробовых» выплат за сына. Об этом сообщает издание РАПСИ со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Дело рассматривал Иловлинский районный суд. Отец и мать военнослужащего имеют судимости с длительным отбыванием наказания в местах лишения свободы. Из-за этого в 2000-х годах их ребенок — будущий участник СВО — был признан оставшимся без попечения родителей.

Когда бойца не стало, его жена потребовала лишить его биологических родителей права на получение выплат. Требования истицы были удовлетворены.

Ранее в Курской области мать другого бойца СВО лишила его отца выплат за не вернувшегося из боя сына. Также россиянину отказали в получении статуса члена семьи военнослужащего.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ пытались ударить по Воронежу американскими ракетами ATACMS. Как Россия отразила атаку?

    Женщины рассказали о плюсах отношений с мужчинами намного младше их

    США провели тайные переговоры с Венесуэлой

    Раскрыто влияние Рубио на позицию Трампа по России

    Самую дорогую чашку кофе в истории подадут в кафе в Дубае

    Подведены итоги визита циклона из Европы в Москву

    Стало известно о желании «Лукойла» продать иностранный бизнес за раз

    Пенсионеров в России предупредили о риске потери трудового стажа

    В России обоих родителей бойца СВО лишили «гробовых» за сына

    В российском регионе отец оставил малолетнего мальчика в пристройке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости