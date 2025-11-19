В России обоих родителей бойца СВО лишили «гробовых» за сына

В Волгоградской области родителей бойца СВО лишили выплат после смерти сына

В Волгоградской области обоих родителей участника специальной военной операции (СВО) лишили «гробовых» выплат за сына. Об этом сообщает издание РАПСИ со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Дело рассматривал Иловлинский районный суд. Отец и мать военнослужащего имеют судимости с длительным отбыванием наказания в местах лишения свободы. Из-за этого в 2000-х годах их ребенок — будущий участник СВО — был признан оставшимся без попечения родителей.

Когда бойца не стало, его жена потребовала лишить его биологических родителей права на получение выплат. Требования истицы были удовлетворены.

Ранее в Курской области мать другого бойца СВО лишила его отца выплат за не вернувшегося из боя сына. Также россиянину отказали в получении статуса члена семьи военнослужащего.