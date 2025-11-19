В России предложили компенсировать тихое увольнение

Вынужденным пойти на тихое увольнение предложили выплачивать три зарплаты

В России предложили ввести компенсации для сотрудников, которых работодатель вынудил пойти на так называемое «тихое увольнение». Об этом со ссылкой на предложение Института исследования проблем современной политики министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову сообщает газета «Известия».

Эксперты предложили закрепить в законодательстве ответственность работодателей за создание условий, которые вынуждают сотрудников увольняться по собственному желанию. Действующие нормы Трудового кодекса (ТК) не защищают таких сотрудников, и потому предлагается наказывать компании за создание токсичных условий.

Авторы обращения приводят в пример статистику SuperJob за 2024 год, согласно которой с проявлениями «тихого увольнения» сталкивалась каждая третья российская компания. Такая практика является прямым следствием системных дисфункций в организации труда, таких как неудовлетворительная рабочая среда или низкое качество управленческих процессов. В результате это ведет к демотивации персонала и резкому снижению производительности, отмечают они.

Котякову предложили закрепить право работника на выплату трех среднемесячных зарплат при документальном подтверждении фактов «тихого увольнения». Такие правила станут сдерживающим фактором и позволят сократить число злоупотреблений.

Как ранее заявила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова, уровни занятости россиян в возрасте 30-39 лет, а также 40-49 лет достигли исторических рекордных значений в 90 и 92 процента соответственно. Отмечается, что сегодня во всех возрастных группах от 30 до 70 лет уровни занятости вышли на пиковые показатели. Что касается занятости в категории 20-29 лет, то она остается на стабильном уровне в 69 процентов.