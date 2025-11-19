Россия
22:34, 18 ноября 2025Россия

В России предрекли исчезновение англосаксов

Пушков: Миграционная политика Запада приведет к исчезновению англосаксов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вскоре англосаксы исчезнут с лица земли. Причиной тому станет миграционная политика западных стран, считает сенатор Алексей Пушков. Таким мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«Вымирание коренного населения ряда стран Запада — это не прогноз, это факт, свершающийся на наших глазах. По официальным данным о рождаемости в Канаде, 40 процентов всех родившихся в стране детей были рождены женщинами, родившимися "за рубежом"», — написал Пушков.

Он подчеркнул, что сейчас Канада проводит политику замещения коренного населения. Сенатор предположил, что уже к 2044 году этот показатель возрастет до 65 процентов. При этом, считает Пушков, аналогичная проблема стоит и перед Британией и США. По его мнению, в дальнейшем англосаксы как этнос останутся лишь воспоминанием.

Ранее сенатор обращал внимание на то, что уровень рождаемости в Европе обрушивается.

