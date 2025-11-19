В России прокомментировали решение США по Украине словами «наблюдаем за ситуацией»

Депутат Журова: Позиция РФ по урегулированию конфликта на Украине не изменилась

Позиция Москвы по урегулированию конфликта на Украине с момента встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не изменилась. Об этом заявила депутат Государственной думы Светлана Журова, чьи слова приводит «Газета.ru».

По ее словам, происходящее является политическими качелями. Парламентарий напомнила, что США несколько дней назад обсуждали законопроект, который касается санкций, направленных против стран, помогающих России.

«На этом фоне многие страны-партнеры России встрепенулись, потому что многим не нравится, что опять организуется какая-то конфронтация, которая бизнес-кругам особо не нужна. Тут же быстренько уводят в сторону к другим новостям», — пояснила она.

Журова также призвала спокойно наблюдать за ситуацией, так как Россия знает, чего хочет.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что работа России и США над урегулированием украинского конфликта может проходить вне публичного поля. Вместе с тем, уточнил Чепа, закончить конфликт, не вынося это в публичное поле, не удастся.