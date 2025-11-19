В России высказались о непубличной работе с США над решением украинского конфликта

Депутат Чепа: Работа США и России по Украине может быть непубличной

Работа России и США над урегулированием украинского конфликта может проходить вне публичного поля, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Я думаю, многое обсуждалось еще на Аляске и на других уровнях. Текущая работа может не предаваться огласке, поскольку любые действия в сторону урегулирования вызывают большое сопротивление как внутри США, так и в Европе. Мы также видим призывы коллег США по НАТО торпедировать все мирные соглашения», — напомнил депутат.

Вместе с тем, уточнил Чепа, закончить конфликт, не вынося это в публичное поле, не удастся — на определенном этапе все равно потребуется закрепление достигнутых договоренностей и их ратификация.

«Нужно будет подписать соглашения о мире с Украиной, проговорить вопрос легитимности подписания. Ведь и президент, и Рада страны сегодня имеют достаточно сложный статус, — сказал Чепа. — В любом случае есть схема договоренностей. И в этом направлении должно быть движение, не обязательно публичное».

Ранее сообщалось, что США уже начали информировать Европу и Киев об обсуждаемом с Россией новом мирном плане по Украине. Американская сторона в настоящий момент объясняет Украине и европейским союзникам «преимущества» своего нынешнего подхода.