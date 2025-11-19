Мир
Спецпредставитель Путина рассказал о переговорах по новому мирному плану США и России

Дмитриев: США начали информировать Европу и Украину о новом мирном плане
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

США уже начали информировать Европу и Киев об обсуждаемом с Россией новом мирном плане по Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает Axios.

По его словам, американская сторона в настоящий момент объясняет Украине и европейским союзникам «преимущества» своего нынешнего подхода.

«Это происходит на фоне того, что Россия, безусловно, добивается все новых успехов на поле боя», — добавил Дмитриев, отметив, что влияние Москвы растет.

Опрошенный Axios американский чиновник подтвердил, что Белый дом начал информировать европейских и украинских чиновников о новом плане. Он подчеркнул, что в администрации президента США Дональда Трампа считают реальной возможность привлечь к участию в этой инициативе Брюссель и Киев, и добавил, что план будет изменяться с учетом предложений различных сторон.

Ранее Дмитриев заявил, что основой нового плана России и США по урегулированию конфликта на Украине являются понимания, достигнутые президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске.

