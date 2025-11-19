В России участник СВО встретился со школьниками и включил им рэп собственного сочинения

В Саратове участник спецоперации встретился со школьниками и включил им рэп собственного сочинения. Об этом сообщает сетевое издание «Регион 64».
Мероприятие прошло в городском музее истории СВО, его гостем стал боец спецоперации Олег Панферов. Он побеседовал с учениками одной из школ, а также со студентами местного техникума. Помимо прочего, ветеран ознакомил слушателей с рэп-композицией своего сочинения.
Выдержек из композиции издание не приводит. При этом отмечается, что тематика трека — патриотическая.
Ранее рэп записал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Композицию чиновник посвятил возглавляемому им региону.