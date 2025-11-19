Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:28, 19 ноября 2025Россия

В России участник СВО встретился со школьниками и включил им рэп собственного сочинения

В Саратове боец СВО включил школьникам рэп собственного сочинения
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Саратове участник спецоперации встретился со школьниками и включил им рэп собственного сочинения. Об этом сообщает сетевое издание «Регион 64».

Мероприятие прошло в городском музее истории СВО, его гостем стал боец спецоперации Олег Панферов. Он побеседовал с учениками одной из школ, а также со студентами местного техникума. Помимо прочего, ветеран ознакомил слушателей с рэп-композицией своего сочинения.

Выдержек из композиции издание не приводит. При этом отмечается, что тематика трека — патриотическая.

Ранее рэп записал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Композицию чиновник посвятил возглавляемому им региону.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    На Украине приостановили публикацию материалов по «делу Миндича»

    В Кремле заявили о возможности визита Уиткоффа в Россию в любой момент

    Россияне стали еще больше экономить

    В России высказались о непубличной работе с США над решением украинского конфликта

    Трамп захотел достичь соглашения по Украине до конца месяца

    Россиянка оказалась борцом и бросила полицейского через прогиб

    Литва решила открыть границу с Белоруссией

    Назван возможный срок открытия еще одного аэропорта на юге России

    Назван фактор быстрого формирования бляшек в сосудах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости