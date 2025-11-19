Россия
В российском регионе скорая приехала к упавшему в обморок подростку через полтора часа

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В рабочем поселке Коченево Новосибирской области скорая помощь ехала полтора часа к 13-летнему подростку, упавшему в обморок на улице, спасти несовершеннолетнего не смогли. Об этом стало известно порталу Ngs.ru.

Трагедия с российским школьником произошла еще в октябре. Ему стало плохо во время прогулки с друзьями в регионе. Прохожие вызвали скорую помощь и звонили туда длительное время. Как утверждают местные жители, от станции скорой до места ехать около десяти минут, но помощи не было в течение полутора часов.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области отметили, что работу больницы в Коченеве начали проверять.

В пресс-службе ведомства добавили, что Коченевская центральная районная больница получила оснащенные автомобили класса «В» в 2021, 2022 и 2025 годах.

До этого сообщалось, что в Перми нашли студента с эпилепсией у колледжа, до этого он курил вейп.

