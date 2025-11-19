В ряде украинских областей объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В частности, тревога объявлена в Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Ровненской и Хмельницкой областях. Также в красной зоне остается Киев.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области Украины вводился режим радиационной угрозы. Предупреждение прозвучало в 02:14 по московскому времени, отбой был дан спустя две минуты. Украинские паблики предположили, что подобный сигнал мог быть вызван сбоем или ошибкой.