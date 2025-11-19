Мир
В США назвали условие для ухода Зеленского со своего поста

Аналитик Риттер: Зеленского обвинят в коррупции, если ЕС согласится с его уходом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Если президента Украины Владимира Зеленского прямо обвинят в коррупции, это будет означать, что европейские лидеры согласились с его отставкой. Такое мнение раскрыл военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

Аналитик отметил, что в связи с разоблачением коррупционных фактов на Украине двух ближайших соратников президента Зеленского обвинили в коррупции.

По его словам, эти соратники «указывают пальцем» на самого Зеленского. Однако пока европейские страны, поддерживающие его, желают, чтобы он сохранил пост, обвинений против него не будет.

«А как только прилипнут, вы поймете, что Европа сказала: "Хватит, он уходит"», — отметил аналитик.

Ранее НАБУ объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике Тимуру Миндичу, соратнику Зеленского. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.

