ИИ обвалил американский рынок акций

Глава Goldman Sachs заявил, что рынок акций США продолжит снижаться

Технические показатели указывают на то, что рынок акций в США продолжит снижаться, считает президент Goldman Sachs Group Джон Уолдрон, которого цитирует Bloomberg.

Такой прогноз топ-менеджер дал на фоне обвала S&P 500 с начала ноября более чем на три процента и резко выросшей волатильности. «Распродажа акций крупнейших мировых технологических компаний вновь разожгла дебаты об искусственном интеллекте (ИИ) и о том, приносит ли он достаточно выручки или прибыли, чтобы оправдать огромные расходы на инфраструктуру», — пишет в связи с этим агентство.

Сейчас рынки сильно сосредоточены на динамике ИИ, подтвердил Уолдрон. Наблюдающийся откат он назвал здоровым явлением.

Ранее «Лента.ру» писала о том, что бизнес по всему миру начал возвращать в офисы уволенных из-за ИИ сотрудников, тем самым признавая прежние кадровые решения необдуманными.

