В СВР раскрыли крах европейских властей из-за Украины

СВР: Карьера лидеров ЕС терпит крах из-за обстановки на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Карьера лидеров Европейского союза (ЕС) терпит крах из-за обстановки на Украине вокруг коррупционного скандала. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России на своем официальном сайте.

«Руководители Евросоюза и ведущих государств Европы напрочь игнорируют реальную обстановку на Украине. Они не могут смириться с мыслью о том, что сотни миллиардов евро, вложенных в "украинский проект", попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах», — утверждается в публикации.

По данным СВР, европейским лидерам проще «выдавать желаемое за действительное», однако их политика не в состоянии предотвратить «столкновение с реальностью».

Ранее глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер сообщила, что ЕС не будет ускорять процесс вступления Украины в объединение.

