В СВР состояние украинцев описали словами «чувствуют себя преданными»

СВР: Украинцы чувствуют себя преданными из-за дела Миндича
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинцы чувствуют себя преданными из-за коррупционного скандала с близким к президенту Владимиру Зеленскому предпринимателем Тимуром Миндичем. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Внешнеполитические ведомства стран ЕС с обеспокоенностью фиксируют, что украинцы становятся все более демотивированными и апатичными на фоне сильной усталости от затяжного и изнуряющего конфликта. Согласно докладам европейских дипломатов и разведчиков, большинство украинских граждан "чувствуют себя преданными" после публикаций о запредельном воровстве в руководстве государства по делу "Миндича и компании"», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в разведке, граждане Украины перестали верить в близость страны к членству в Европейском союзе, а также рассчитывать на существенную помощь от европейских стран, так как число противников выделения средств на нужды Киева растет.

Ранее стало известно, что Тимур Миндич уговорил бывшего министра обороны страны Рустема Умерова закупить некачественные бронежилеты на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий эпизод фигурирует в подозрении бизнесмену.

