Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:32, 19 ноября 2025Из жизни

Вкус кофе из молотых тараканов с личинками оценили

В Пекин начали продавать кофе с молотыми тараканами и порошком из личинок
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: luis2499 / Shutterstock / Fotodom

В пекинском кафе при музее насекомых начали продавать кофе с молотыми тараканами. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Напиток стоит 45 юаней за стакан (около 500 рублей). Помимо тараканов, в него добавляют порошок из высушенных личинок большого мучного хрущака.

«Ну, это не так противно, как я думал», — пишет блогер Чэнь Си, сходивший в кафе, чтобы оценить напиток по просьбе подписчиков. По рассказам очевидцев, кофе с тараканами на вкус слегка кислый.

Материалы по теме:
Дубайский шоколад и простой огурец. Кто и как создает истерию вокруг обычных продуктов и заставляет людей сметать их с полок?
Дубайский шоколад и простой огурец.Кто и как создает истерию вокруг обычных продуктов и заставляет людей сметать их с полок?
4 февраля 2025
Сусальное золото, дубайская начинка и цена выше 100 тысяч. Какие безумные куличи предлагают к Пасхе и что говорят о них священники?
Сусальное золото, дубайская начинка и цена выше 100 тысяч.Какие безумные куличи предлагают к Пасхе и что говорят о них священники?
17 апреля 2025

Все ингредиенты закупаются в магазинах традиционной китайской медицины. Порошок из тараканов используется в ней в качестве средства для улучшения кровообращения.

Ранее сообщалось, что блогер Карми Селлитто попробовал самый дорогой кофе в Великобритании. Он стоил всего 265 фунтов стерлингов, то есть примерно 28 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто ждут зеленого света». В США пригрозили России сокрушительными санкциями. Что об этом известно?

    50-летняя Кейт Уинслет раскрыла связь между старением и уверенностью в себе

    Победивший рак четвертой стадии комик раскрыл самый жуткий момент во время лечения

    В посольстве России ответили на послание главы Минобороны Британии

    Врач назвала лучший завтрак при похмелье

    Раскрыт руководитель переговоров США и России по миру на Украине

    Вкус кофе из молотых тараканов с личинками оценили

    В России подорожали некоторые продукты питания

    Боец ВСУ перекрестился и попал в плен

    Зеленский сделал заявление об обменах пленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости