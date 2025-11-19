Россия
14:29, 19 ноября 2025Россия

Власти раскрыли последствия ночной атаки ВСУ на курортный регион России

Краснодарский оперштаб: В поселке Ильский из-за атаки ВСУ повреждены 17 домов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В поселке городского типа Ильский Краснодарского края в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены 17 жилых домов и два магазина. Последствия налета беспилотников раскрыл оперштаб курортного региона России в Telegram.

По данным властей, упавшими обломками повреждены крыши, окна, фасады, потолки и стены, а также располагавшиеся на частных участках навесы, сараи и другие постройки. Сейчас на местах работают оперативные и экстренные службы. Пострадавших нет.

В администрации муниципалитета заверили, что владельцам поврежденного имущества окажут необходимую поддержку.

Ранее в Минобороны России отчитались, что в ночь на 19 ноября над российскими регионами сбили 65 беспилотников ВСУ. 14 из них уничтожены над территорией Краснодарского края. Места падения обломков в ведомстве не уточнили.

    Все новости