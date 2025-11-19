Минобороны раскрыло число сбитых за ночь над Россией беспилотников ВСУ

За ночь над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей были сбиты 65 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число раскрыли в Минобороны.
В ведомстве разъяснили, что больше всего дронов — 16 — ликвидировали над Черным морем.
Кроме того, 14 беспилотников уничтожили над Воронежской областью, 14 — над территорией Краснодарского края, 11 — над территорией Белгородской области.
Еще девять дронов были уничтожены над акваторией Азовского моря и один беспилотник над Брянской областью.