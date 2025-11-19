Российский губернатор рассказал о ночной атаке ВСУ

Слюсарь: ВСУ ночью пытались атаковать один из районов Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 19 ноября предприняли попытку атаковать Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, под ударом оказался Каменский район. «Никто из людей не пострадал», — отметил чиновник.

Он добавил, что вся информация о последствиях на земле сейчас уточняется.

Ранее Минобороны сообщало, что в течение дня 18 ноября ВСУ несколько раз пытались нанести удары по российским регионам. Всего было сбито 18 беспилотников над восемью регионами страны.