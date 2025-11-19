Россия
23:30, 18 ноября 2025

Раскрыто число сбитых за день над регионами России украинских беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении 18 беспилотников ВСУ над регионами России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В течение дня силы противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны.

Уточняется, что попытки нанести удар по территории России предпринимались с 13:00 до 23:00 по московскому времени. Были атакованы семь регионов страны — Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ростовская и Тульская области, а также Московский регион.

В оборонном ведомстве не стали уточнять, сколько летательных аппаратов было уничтожено над каждым регионом.

Утром 18 ноября Минобороны отчиталось об уничтожении над регионами 31 беспилотника ВСУ за ночь. 10 из них сбиты над территорией Воронежской области.

