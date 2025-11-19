Внешность Павла Дурова на фото топлес высмеяли в сети фразой «а когда день ног?»

Пользователи сети высмеяли внешность основателя Telegram Павла Дурова на фото топлес. Соответствующие комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летний миллиардер поделился снимком своего образа на прошедший Хеллоуин. На нем он запечатлен в костюме гладиатора, состоящем из кожаных шорт, бордового плаща и нарукавников. При этом Дуров продемонстрировал на камеру кубики пресса, объемные плечи и мускулы.

Юзеры оценили внешний вид предпринимателя следующими фразами: «А когда день ног?», «Ангел бренда "Секрет Виктора"», «Брат, не пропускай день ног», «Когда нарциссу сказали, что он недостаточно хорош», «Паш, Хеллоуин прошел уже, хватит так одеваться», — высказывались они.

В сентябре сообщалось, что Дуров подарил возлюбленной Юлии Вавиловой картинку за 500 тысяч рублей.