Во Франции назвали спектаклем «историческую сделку» Макрона и Зеленского

Евродепутат Мариани назвал спектаклем сделку Франции и Украины по истребителям

Сделка о передаче Киеву 100 истребителей Rafale, подписанная президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, ни к чему не обязывает ее стороны и представляет собой спектакль. Об этом заявил депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани, его слова приводит ТАСС.

«Что остается от этого дня, который нам представляют как исторический? (...) Если хотите знать мое мнение — почти ничего. Почти ничего, кроме красивой постановки», — сказал он.

Евродепутат назвал сделку «удачной коммуникационной кампанией» Макрона, популярность которого среди французских граждан упала до 10 процентов, и Зеленского, столкнувшегося с крупным коррупционным скандалом.

17 ноября президенты Украины и Франции подписали соглашение о передаче Киеву истребителей Rafale. Макрон уточнил, что Париж в рамках сделки может поставить Украине до 100 самолетов с полным боевым оснащением.