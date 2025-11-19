Силовые структуры
Впервые рассмотрено дело о нарушении военного положения в России

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Останкинский суд Москвы рассмотрел административное дело о нарушении военного положения, по которому проходил житель столицы. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство указывает, что это первое в Московском регионе дело по статье КоАП РФ, появившейся летом 2023 года.

Столичный суд рассмотрел материалы в отношении Кузина А. Д., обвиняемого в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.5.1 («Нарушение режима военного положения») КоАП РФ. По ней грозит штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток.

Слушания прошли без участия москвича. О назначенном ему наказании не сообщается.

