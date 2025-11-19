Россия
ВСУ ударили по гражданскому энергообъекту в российском регионе

Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по подстанции в Курской области
Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по гражданскому энергетическому объекту в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Подлые атаки ВСУ по объектам мирной энергетики. Сегодня днем враг атаковал подстанцию в микрорайоне Боровское в городе Рыльск», — написал он.

По его словам, из-за удара частично оказалось нарушено электроснабжение микрорайона, помимо того, из строя вышла одна из котельных. Глава области пообещал, что аварийные бригады в скорейшем времени начнут восстанавливать энергетическую инфраструктуру.

Ранее ВСУ уже атаковали энергообъект в Рыльске. Тогда под ударом оказалась подстанция, из-за чего из строя временно вышли котельная и трансформатор. Без тепла остались семь домов, в которых живет около 150 человек, еще в 90 домах было нарушено электроснабжение.

