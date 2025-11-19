Силовые структуры
14:26, 19 ноября 2025Силовые структуры

Юный россиянин решил заработать и лишил 50 домов российского СНТ электричества

В Пермском крае 18-летний диверсант сжег трансформаторную подстанцию ради денег
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Пермском крае задержали 18-летнего юношу, подозреваемого в совершении террористического акта. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, все началось с желания юного жителя Краснокамска заработать легкие деньги. Вскоре в интернете ему попался неизвестный мужчина, предложивший заплатить за несложную диверсию. Следуя указанию куратора, россиянин облил бензином трансформаторную подстанцию и поджег. Его действия привели к тому, что 50 домов местного СНТ остались без света.

Вскоре начинающего диверсанта изловили сотрудники Центра по противодействию экстремизму, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее в Подмосковье задержали идущего в кинотеатр школьника с канистрой бензина, он собирался устроить теракт во время детского сеанса.

    Все новости