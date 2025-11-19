Россия
За три часа ВСУ атаковали регионы России более 10 раз

Минобороны: Над двумя регионами России утром 19 ноября сбили 11 беспилотников
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За три часа утром в среду, 19 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали регионы России более десяти раз. Над двумя областями сбили 11 беспилотников, сообщили в Минобороны России.

Атака была совершена в период с 6 до 9 часов утра по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным оборонного ведомства, их перехватили и уничтожили дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО).

Больше всего украинских дронов сбили над территорией Рязанской области — восемь. Еще три беспилотника попытались атаковать Тамбовскую область.

О пострадавших или разрушениях на земле данных не приводится.

Ранее сообщалось, что ночью над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей было сбито 65 беспилотников ВСУ. Наибольшее количество дронов — 16 — ликвидировали над Черным морем.

