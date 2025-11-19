Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:40, 19 ноября 2025Мир

Зеленского сравнили с персонажем из книги Стивена Кинга

Чилийский журналист Белл сравнил Зеленского с клоуном из романа Кинга «Оно»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский напоминает клоуна из романа Стивена Кинга «Оно». Такое мнение высказал чилийский писатель, автор книги «Дети Донбасса» Патрисио Мери Белл, передает РИА Новости.

«Владимир Зеленский — как будто клоун из книги Стивена Кинга "Оно", который запускает воздушные шарики и затем убивает детей», — отметил писатель.

Он также подчеркнул, что нацизм по-прежнему существует, но видоизменился. Белл обратился к президенту России Владимиру Путину, поблагодарив его за борьбу. «В Чили вы боролись с Пиночетом. Вы боролись с Гитлером. Теперь воюете с Зеленским и со всеми его приспешниками», — сказал он.

Ранее британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в специальной операции на стороне России, заявил, что Владимир Зеленский войдет в историю наряду с Адольфом Гитлером. По его словам, на политике лежит ответственность за военные преступления и гибель миллиона человек.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина отмены встречи Зеленского и Уиткоффа

    Путин рассказал о долголетии

    Трамп заявил о начале работ по созданию новейшего истребителя

    Италия выдаст Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

    В Кремле объяснили паузу в переговорах по Украине

    Украинка с самыми большими щеками в мире снялась в одних стрингах

    В российском городе УК обвинила жильцов в фекальном потопе

    Трамп пригрозил врагам

    Песков рассказал о медобследовании Путина

    Львов погрузился во тьму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости