Чилийский журналист Белл сравнил Зеленского с клоуном из романа Кинга «Оно»

Президент Украины Владимир Зеленский напоминает клоуна из романа Стивена Кинга «Оно». Такое мнение высказал чилийский писатель, автор книги «Дети Донбасса» Патрисио Мери Белл, передает РИА Новости.

«Владимир Зеленский — как будто клоун из книги Стивена Кинга "Оно", который запускает воздушные шарики и затем убивает детей», — отметил писатель.

Он также подчеркнул, что нацизм по-прежнему существует, но видоизменился. Белл обратился к президенту России Владимиру Путину, поблагодарив его за борьбу. «В Чили вы боролись с Пиночетом. Вы боролись с Гитлером. Теперь воюете с Зеленским и со всеми его приспешниками», — сказал он.

Ранее британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в специальной операции на стороне России, заявил, что Владимир Зеленский войдет в историю наряду с Адольфом Гитлером. По его словам, на политике лежит ответственность за военные преступления и гибель миллиона человек.