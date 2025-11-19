Президент Украины Владимир Зеленский напоминает клоуна из романа Стивена Кинга «Оно». Такое мнение высказал чилийский писатель, автор книги «Дети Донбасса» Патрисио Мери Белл, передает РИА Новости.
«Владимир Зеленский — как будто клоун из книги Стивена Кинга "Оно", который запускает воздушные шарики и затем убивает детей», — отметил писатель.
Он также подчеркнул, что нацизм по-прежнему существует, но видоизменился. Белл обратился к президенту России Владимиру Путину, поблагодарив его за борьбу. «В Чили вы боролись с Пиночетом. Вы боролись с Гитлером. Теперь воюете с Зеленским и со всеми его приспешниками», — сказал он.
Ранее британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в специальной операции на стороне России, заявил, что Владимир Зеленский войдет в историю наряду с Адольфом Гитлером. По его словам, на политике лежит ответственность за военные преступления и гибель миллиона человек.