Женщина получила 15 лет за обнаруженный полевой склад войсковой части Крыма

Жительница Крыма получила 15 лет колонии за госизмену в пользу Украины

Верховный суд республики Крым приговорил к 15 годам лишения свободы 37-летнюю жительницу Нижнегорского района, признав ее виновной в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Женщина, выступавшая против проведения специальной военной операции, сама связалась с Главным управлением разведки Минобороны Украины и предложила информацию о военных объектах на полуострове для нанесения по ним ударов ВСУ.

Она обнаружила полевой склад горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей Крыма и передала его координаты администратору украинского Telegram-канала. Также с июля по август 2023 года женщина собрала данные с адресами других военных объектов на полуострове.

