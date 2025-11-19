Силовые структуры
Женщина получила 15 лет за обнаруженный полевой склад войсковой части Крыма

Любовь Ширижик
Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Верховный суд республики Крым приговорил к 15 годам лишения свободы 37-летнюю жительницу Нижнегорского района, признав ее виновной в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Женщина, выступавшая против проведения специальной военной операции, сама связалась с Главным управлением разведки Минобороны Украины и предложила информацию о военных объектах на полуострове для нанесения по ним ударов ВСУ.

Она обнаружила полевой склад горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей Крыма и передала его координаты администратору украинского Telegram-канала. Также с июля по август 2023 года женщина собрала данные с адресами других военных объектов на полуострове.

Ранее сообщалось, что жителя Кабардино-Балкарии, вернувшегося на родину с Украины, задержали по подозрению в госизмене.

