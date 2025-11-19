Мир
21:44, 19 ноября 2025

Журналист раскритиковал Туска из-за обвинений в адрес России

Журналист Боуз: Обвинения Туска в адрес России бездоказательны и опасны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Обвинения премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес России бездоказательны и опасны. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал высказывания польского политика о том, что украинцы, совершившие подрыв на железнодорожной линии в Польше, якобы сотрудничали с Россией. Боуз отметил, что «клоунский мировой суд не требует никаких доказательств». «Сказать "мы знаем", конечно, недостаточно, когда заигрываете с риском третьей мировой войны», — заявил он.

Ранее Польша предъявила обвинения двум гражданам Украины во взрыве железнодорожных путей. Как уточнил пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак, доказательства, которыми располагает прокуратура, включают результаты осмотра места происшествия и вещей, а также показания свидетелей и записи систем наблюдения. Дональд Туск потребовал у президента Украины Владимира Зеленского сведений об украинских гражданах, замешанных в диверсиях на железной дороге в Польше.

    Все новости