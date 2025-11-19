Мир
Польша обвинила двух украинцев в терактах на железной дороге

Польша предъявила обвинения гражданам Украины во взрыве железнодорожных путей
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Польша предъявила обвинения двум гражданам Украины во взрыве железнодорожных путей. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак, его слова приводит Polska Agencja Prasowa.

«В ходе многочасового расследования мы получили доказательства, которые указывают на очень высокую вероятность того, что непосредственными виновниками этих диверсионных актов террористического характера были два гражданина Украины: Александр К. и Евгений И.», — отметил Новак.

Доказательства, которыми располагает прокуратура, включают результаты осмотра места происшествия и вещей, а также показания свидетелей и записи систем наблюдения.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского сведений о гражданах Украины, причастных к диверсиям на железной дороге в Польше.

17 ноября неизвестные дважды за день устроили в Польше диверсии на железной дороге, которая ведет до границы с Украиной. Сначала это произошло недалеко от города Плавны, а позднее — около станции Мика.

