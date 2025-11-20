16-летние россиянки стали обманывать родителей ради вечеринок с шейхами в Дубае

Shot: 16-летних россиянок начали заманивать в Дубай ради вечеринок с шейхами

Российские школьницы стали обманывать родителей ради вечеринок с шейхами в Дубае. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Так называемые агенты модельной индустрии начали активно заманивать 16-летних россиянок в ОАЭ. Они пытаются уговорить их рассказами о роскошных подарках от богатых шейхов и обещанием вознаграждения в размере до четырех миллионов рублей за одну поездку. При этом менеджеры особо не скрывают, чем именно придется заниматься на вечеринках, и просят кандидаток записать видео с проходкой в купальнике и прислать фото.

Родители подростков, не подозревая о реальных целях поездки, подписывают нотариальное согласие на выезд в Дубай. Чаще всего на такие сделки соглашаются девушки из неблагополучных семей.

В марте юрист Екатерина Гордон описала жестокие извращения на вечеринках с шейхами в Дубае. По ее словам, скандал с вечеринками в стиле «Порто-Пати» (VIP-вечеринки с извращениями и насилием) в англоязычном сегменте не утихает больше года. Гордон призвала других девушек не участвовать в подобных мероприятиях.