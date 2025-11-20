Белла Хадид снялась в кружевных трусах для модного журнала

Супермодель Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии для журнала Dust

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии для обложки журнала Dust. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного издания.

29-летнюю манекенщицу запечатлели сидящей на стуле. Она позировала в спортивной куртке изумрудного цвета и капроновых колготках, поверх которых были надеты кружевные трусы. При этом Хадид раздвинула перед камерой ноги и продемонстрировала на себе комплект украшений, включавший массивные серьги в виде вишен и браслеты.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид снялась в откровенном виде для рекламы собственного бренда Orebella. Тогда супермодель предстала перед камерами в прозрачном платье, сквозь ткань которого просвечивалась ее обнаженная грудь.