20:17, 20 ноября 2025Ценности

Белла Хадид снялась в кружевных трусах для модного журнала

Супермодель Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии для журнала Dust
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dustmagazine

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии для обложки журнала Dust. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного издания.

29-летнюю манекенщицу запечатлели сидящей на стуле. Она позировала в спортивной куртке изумрудного цвета и капроновых колготках, поверх которых были надеты кружевные трусы. При этом Хадид раздвинула перед камерой ноги и продемонстрировала на себе комплект украшений, включавший массивные серьги в виде вишен и браслеты.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид снялась в откровенном виде для рекламы собственного бренда Orebella. Тогда супермодель предстала перед камерами в прозрачном платье, сквозь ткань которого просвечивалась ее обнаженная грудь.

