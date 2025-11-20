РИА Новости: ВСУ пытались подорвать российских солдат при помощи пачки Marlboro

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) спрятали взрывное устройство в пачку сигарет Marlboro, чтобы подорвать российских военнослужащих. Об этом рассказал старший стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Моряк» в беседе с РИА Новости.

По его словам, во время зачистки днепропетровского села Гай российские солдаты заметили пачку сигарет на столе в блиндаже. Они проверили ее и обнаружили самодельное взрывное устройство.

«В столе была проделана дырка, из нее выходил тросик, уходящий под стол — на самодельную взрывчатку. Если бы кто-то поднял пачку, сразу бы произошло замыкание и взрыв», — сообщил «Моряк».

Ранее оператор разведывательного дрона, группировки войск «Восток» с позывным Дамбо рассказал, что украинские военные устанавливают взрывные устройства в снаряжение и боеприпасы. В частности, они минируют сумки и бронежилеты.