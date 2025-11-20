Брата арестованного лидера ОПГ «Махонинские» объявили в розыск

МВД объявило в розыск брата арестованного лидера ОПГ «Махонинские»

МВД России объявило в розыск брата предполагаемого лидера ОПГ «Махонинские» (объединение признано в России экстремистским и запрещено) Андрея Махонина. Об этом сообщает РИА Новости.

Основанием для этого стала статья Уголовного кодекса. Какая именно — не уточняется.

Андрея и Александра Махониных называют создателями и лидерами ОПГ, действовавшей в России с 1990-х годов. Группировка промышляла вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей Челябинской области, своих конкурентов и оппонентов.

18 ноября Центральный районный суд Челябинска отправил Александра Махонина под домашний арест. Его задержали 14 ноября на выходе из суда, где рассматривался иск Генпрокуратуры об изъятии у объединения «Махонинские» активов. Всего оно лишилось объектов недвижимости, машин и денежных средств на сумму в размере 2,5 миллиарда рублей.

В отношении Александра Махонина возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).