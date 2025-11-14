Лидера действовавшей с 90-х ОПГ задержали на крыльце российского суда

ФСБ задержала в Челябинске организатора ОПГ Махонина после изъятия активов судом

В Челябинске сотрудники ФСБ и МВД России задержали Александра Махонина на крыльце Советского суда, который по иску Генпрокуратуры изъял у объединения «Махонинские» активы общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей в доход государства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в правоохранительных органах.

После окончания судебного заседания силовики увезли мужчину, которого следствие считает организатором ОПГ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Объединение «Махонинские» признано судом экстремистским, и его деятельность на территории России запрещена. Конфисковано свыше ста объектов недвижимости, среди которых торговые центры и магазины, а также компании, 12 транспортных средств.

Генпрокуратура установила, что ОПГ, созданная братьями Андреем и Александром Махониными, поддерживала контакты с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. По данным Росфинмониторинга, они выводили деньги за границу. «Махонинские» контролируют часть доходов от исправительных учреждений региона и придерживаются идей АУЕ (Движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее сообщалось о задержании замначальника следственного отдела полиции «Ленинский» Анны Горбуновой за покровительство ОПГ и вымогательство восьми миллионов рублей.