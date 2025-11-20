Ценности
10:32, 20 ноября 2025
Ценности

Бритни Спирс прошлась перед камерой в прозрачных трусах

Певица Бритни Спирс в откровенном виде прошлась перед камерой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс в откровенном виде прошлась перед камерой. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 42 миллиона подписчиков.

43-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в полный рост. Она позировала в нижнем белье черного цвета с отделкой из кружева. Данный комплект состоял из бюстгальтера и прозрачных трусов.

В то же время певица распустила гладко уложенные волосы и надела сапоги на высоком каблуке.

Ранее в ноябре популярная испанская певица и автор песен Розалия прикрыла голую грудь пером на фото.

